٠٧‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١:٤٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85468340
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ايران ترحب برد حماس حول المقترح السياسي لانهاء الحرب على غزة

٠٧‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١:٤٠ ص
رمز الخبر: 85468340
ايران ترحب برد حماس حول المقترح السياسي لانهاء الحرب على غزة

طهران / 7 ايار/مايو/ارنا- رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني برد حركة حماس حول المقترح السياسي المقدم لوقف آلة الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني في قطاع غزة.

وافاد تقرير لوكالة "ارنا" ان كنعاني برد حركة حماس حول المقترح السياسي المقدم لوقف آلة الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، ووصف الذكاء السياسي للمقاومة بأنه مظهر آخر من مظاهر قوتها الميدانية.

وأضاف: الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم المقترح المقدم لضمان حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الوقف الفوري والدائم لهجمات وجرائم الكيان الصهيوني، ورفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، والانسحاب الكامل وغير المشروط لقوات الاحتلال الإسرائيلية من قطاع غزة، ودعم إعادة إعمار ما دمرته الحرب.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مساء الاثنين موافقتها على مقترح الوساطة المقدم من قبل مصر وقطر لوقف إطلاق النار.

انتهى ** 2342

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