الهند تطالب اميركا بتجنب "النظرة السطحية" لاتفاقية ميناء تشابهار

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية الجمعة إن أمريكا أظهرت أنها تدرك أهمية عمليات ميناء تشابهار لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.

كما طلب من المسؤولين في أميركا تجنب تبني "وجهات نظر سطحية" بشأن الاتفاق طويل الأمد بين إيران والهند.

وقال "راندير جايسوال"، المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي الهندي، يوم الجمعة: "لقد أظهرت الولايات المتحدة أنها تتفهم أهمية عمليات ميناء تشابهار لمواصلة المساعدات الإنسانية لأفغانستان وتقديم حلول بديلة لأفغانستان".

وأضاف: "أود أن أؤكد أن وزارة الخارجية الهندية قالت بالفعل إنه لا ينبغي لنا أن نتخذ نظرة سطحية لهذه القضية".

وقبل أيام قليلة، وقعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية والهند اتفاقية مدتها 10 سنوات لتجهيز وتشغيل ميناء تشابهار الاستراتيجي.

وبعد يوم واحد، هدد فيدانت باتيل، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الهند بفرض عقوبات على توقيعها هذه الاتفاقية مع إيران. وقال للصحفيين: "يجب على كل مؤسسة وحزب يفكر في التعامل مع إيران أن يكون على دراية بالمخاطر المحتملة التي يعرضون أنفسهم لها والمخاطر المحتملة للعقوبات".

كما أدت هذه التصريحات التي اطلقها المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى رد فعل وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار، الذي أكد بعد يوم واحد أن الاتفاق بين بلاده وإيران بشأن ميناء تشابهار يصب في مصلحة المنطقة بأكملها.

وقال يوم الأربعاء "لدينا علاقة طويلة الأمد مع ميناء شاربهار، لكننا لم نتمكن قط من التوصل إلى اتفاق طويل الأمد بشأنه". لقد تغيرت الظروف وأخيراً تمكنا من حل هذه المشكلة والتوصل إلى اتفاق طويل الأمد".

وقال وزير الخارجية الهندي "بدون هذا (الاتفاق مع إيران) لم يكن من الممكن حقا تحسين عمليات الموانئ ونعتقد أن الاتفاق المذكور سيفيد المنطقة بأكملها".

كما رد على تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية وقال: "لقد شاهدت تلك التصريحات.. ولا ينبغي للمرء أن تكون لديه وجهات نظر ضيقة وقصيرة النظر. النقاش يدور حول التفاعل مع الآخرين وإقناعهم بأن مثل هذا الأمر يصب في مصلحة الجميع".

وقبل ذلك، قلل بعض المصادر في وزارة الخارجية الهندية من تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتفاق الهندي الإيراني.

وخلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى إيران في مايو 2016، تم التوقيع على اتفاقية ثلاثية بين الهند وإيران وأفغانستان لإنشاء ممر دولي للنقل والعبور (اتفاقية تشابهار).

وحتى الآن، تم نقل ما مجموعه 2.5 مليون طن من القمح و2000 طن من البقوليات من الهند إلى أفغانستان عبر ميناء تشابهار.

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