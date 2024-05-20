جثمان الشهيد آية الله رئيسي، سيُشيع مساء غد في قم

وستقام مراسم التشييع لجثامين رئيس الجمهورية الراحل ومرافقيه، صباح غد في مدينة تبريز (شمال غرب)، ومن ثم سيقام التشييع مساء الثلاثاء في مدينة قم بمشاركة الحشود الغفيرة من ابناء الشعب.

وكان المغفور له اية الله سيد ابراهيم رئيسي، الرئيس الثامن للجمهورية الاسلامية الايرانية، قد شارك يوم الاحد 19 ايار/مايو في حفل تدشين سد "قيز قعله سي" وبعدها توجه لافتتاح مشروع "تطوير مصفى تبريز" بمنطقة ورزقان، حيث تحطمت الطائرة العمودية التي كانت تقله ومرافقيه واستشهدوا في ليلة ذكرى ميلاد ثامن الأئمة، الإمام الرضا (ع).

والمرافقون هم: حجة الاسلام سيد محمد علي آل هاشم ممثل الولي الفقيه امام جمعة تبريز وحسين امير عبد اللهيان وزير الخارجية ومالك رحمتي محافظ اذربايجان الشرقية والعميد مهدي موسوي قائد وحدة حماية رئاسة الجمهورية وأفراد الحماية وطاقم الطائرة.