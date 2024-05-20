رئيس وزراء اليابان يعزي باستشهاد رئيس الجمهورية

وافاد الموقع الرسمي للخارجية اليابانية، ان فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان قال في بيان

"آسف للغاية للرحيل المفاجئ لفخامة اية الله السيد ابراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية."

واضاف: تاسيسا على العلاقات الودية العريقة بين اليابان وايران، فقد اجريت محادثات صريحة مع الرئيس الايراني بشان العلاقات بين طهران وطوكيو وكذلك الوضع في المنطقة وذلك عن طريق اللقاءات المباشرة والاتصالات الهاتفية.

وقال كيشيدا انه يقدم التعازي بالنيابة عن اليابان حكومة وشعبا للحكومة والشعب في ايران واسر الضحايا.

كما بعث وزير الخارجية الياباني كاميكافا يوكو رسالة الى وزير الخارجية الايراني بالانابة علي باقري قال فيها: تلقيت ببالغ الاسى نباء الرحيل المفاجئ لكبار المسؤولين بمن فيهم اية الله ابراهيم رئيسي رئيس الجمهورية وحسين امير عبد اللهيان وزير الخارجية.

وقدم خالص العزاء للجمهورية الاسلامية الايرانية حكومة وشعبا وكذلك لاسر الضحايا، وقال انه يبتهل بالدعاء بالرحمة والسكينة لروح هؤلاء المسؤولين الفقيدين.