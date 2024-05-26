اللواء باقري يعزي الأمين العام لحزب الله اللبناني بوفاة والدته

وفي رسالة تعزية ، أعرب اللواء باقري عن تعازيه بوفاة والدة الامين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله.

وجاء نص رسالة التعزية هذه كالاتي:

الأخ المجاهد حجة الإسلام والمسلمين السيد حسن نصرالله

حضرة امين عام حزب الله اللبناني العزيز

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لقد تلقينا نبأ وفاة والدتكم العظيمة الحاجة "أم حسن" ببالغ الحزن والاسى.

ومن المؤكد أن الدور الذي لعبته هذه الأم الجليلة في تربية ابن مجاهد وراشد مثل حضرتكم، والذي يتألق في الخطوط الأمامية للجهاد ضد أعداء الإسلام العزيز، سيكون بمثابة متاع الاخرة المليء بالأجور والثواب لهذه السيدة الفاطمية .

أتقدم بأحر التعازي لحضرتكم ايها الاخ العزيز ولاسرتكم في هذا المصاب الجلل، وأسأل الله العلي القدير المغفرة والرحمة الإلهية للمرحومة الجليلة، وبأن يلهمكم الله وذويها جميل الصبر والسلوان والسكينة.

رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة

اللواء محمد باقري

انتهى**ر.م