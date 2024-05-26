٢٦‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٤:٣٤ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85490138
T T
٠ Persons

سمات

حماس : لم يصلنا شيء بخصوص المفاوضات والمطلوب وقف العدوان بشكل كامل

٢٦‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٤:٣٤ م
رمز الخبر: 85490138
حماس : لم يصلنا شيء بخصوص المفاوضات والمطلوب وقف العدوان بشكل كامل

طهران/26 أیار/مایو/ارنا-قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عزت الرشق، تعقيبا حول ما يُتداول بخصوص المفاوضات، أنه "لم يصلنا شيء من الوسطاء والمطلوب وقف العدوان بشكل كامل".

وأكد الرشق في تصريح صحفي مكتوب، اليوم الأحد، أن المطلوب بشكل واضح هو " وقف العدوان بشكل دائم وكامل في كل قطاع غزة، وليس في رفح وحدها"P مؤكدا أن "هذا ما ينتظره شعبنا، وهذا هو المرتكز ونقطة البداية لأي شيء".

وأشار إلىK أن "الحقيقة التي لا جدال فيها أن نتنياهو  يقتل الأسرى، وأنه لا يأبه لا للأسرى ولا لعائلاتهم، وهو لا يمل عن اللف والدوران والمراوغة وإعطاء إنطباعات كاذبة عن اهتمامه بهم، ويحاول كسب المزيد من الوقت لمواصلة العدوان".  

وختم الرشق بالقول : الوقت ينفذ والغَلَّة تزيد..وبورك  الرجال الأبطال.. من كتائب القسام وسرايا القدس وكل فصائل المقاومة.

انتهی**2054 

_____________________________

المصدر / القدس برس

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .