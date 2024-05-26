حماس : لم يصلنا شيء بخصوص المفاوضات والمطلوب وقف العدوان بشكل كامل

وأكد الرشق في تصريح صحفي مكتوب، اليوم الأحد، أن المطلوب بشكل واضح هو " وقف العدوان بشكل دائم وكامل في كل قطاع غزة، وليس في رفح وحدها"P مؤكدا أن "هذا ما ينتظره شعبنا، وهذا هو المرتكز ونقطة البداية لأي شيء".

وأشار إلىK أن "الحقيقة التي لا جدال فيها أن نتنياهو يقتل الأسرى، وأنه لا يأبه لا للأسرى ولا لعائلاتهم، وهو لا يمل عن اللف والدوران والمراوغة وإعطاء إنطباعات كاذبة عن اهتمامه بهم، ويحاول كسب المزيد من الوقت لمواصلة العدوان".

وختم الرشق بالقول : الوقت ينفذ والغَلَّة تزيد..وبورك الرجال الأبطال.. من كتائب القسام وسرايا القدس وكل فصائل المقاومة.

انتهی**2054

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المصدر / القدس برس