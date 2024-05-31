رئيس الهلال الأحمر الإيراني للصليب الأحمر الدولي : اختاروا الجهة الصحيحة من التاريخ

وفي إشارة إلى رسالة قائد الثورة الإسلامية الموجهة إلى الشباب والطلاب الجامعيّين بالولايات المتحدة الأميركيّة الذين نزلوا إلى الميدان لنصرة أطفال غزّة ونسائها، دعا "كوليوند" إلى إدانة جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني المظلوم.

وكتب رئيس الهلال الاحمر الايراني في رسالته : مرة أخرى، تطلب جمعية الهلال الأحمر للجمهورية الإسلامية الإيرانية من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الدولية، ان تختار الجهة الصحيحة من التاريخ، وبينما تبادر الى ادانة الأعمال الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني، تسخر كل طاقتها لمنع استمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي من قبل هؤلاء المحتلين.

يذكر بانه وجّه قائد الثورة الإسلامية "آية الله العظمى السيد علي الخامنئي"، رسالة إلى الشباب والطلاب الجامعيّين في الولايات المتحدة الأميركيّة الذين نزلوا إلى الميدان للتضامن والانتصار لأطفال غزّة ونسائها، معربا عن تعاطفه وتضامنه مع هؤلاء الشباب وخاطبهم بالقول : أنتم تشكلون الآن جزءاً من جبهة المقاومة.

وأضاف سماحته، أن اولئك الطلاب يقفون الآنَ في الجهة الصحيحة مِن التاريخ الذي يطوي صفحاته.

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