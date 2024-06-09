٠٩‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٥:٣٣ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85503546
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دبلوماسي ايراني رفيع : يجب وقف الحظر الظالم عن الشعب السوري والكف عن سرقة نقطه

٠٩‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٥:٣٣ م
رمز الخبر: 85503546
دبلوماسي ايراني رفيع : يجب وقف الحظر الظالم عن الشعب السوري والكف عن سرقة نقطه

طهران / 9 حزيران / يونيو / إرنا – اعتبر كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الخاصة "علي اصغر خاجي"، الحظر الظالم المفروض على الشعب السوري، وسرقة ثرواته النفطية، اجراء غير انساني يجب التوقف عنه.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى، صباح اليوم الاحد، بين خاجي والمبعوث الخاص لوزارة الخارجية الايطالية في الشان السوري "استيفانو رافانيان"؛ حيث جرى استعراض اخر التطورات على الساحة السورية وفي الصعيدين الداخلي والخارجي.

واعرب الجانبان في هذا اللقاء، عن قلهما تجاه المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الشعب (السوري) وتراجع المساعدات الانسانية؛ وطالبا بزيادة هذه المساعدات من قبل البلدان والمنظمات الدولية ذات الصلة.

كما اكد خاجي ورافانيان، على ضرورة المباشرة في تنفيذ مشاريع اعادة اعمار سوريا، وبما يتيح الظروف لعودة النازحين السوريين الى وطنهم.

وفي الختام، اكد الدبلوماسيان الايراني والايطالي، خلال اللقاء بينهما اليوم، على استمرار العملية السياسية وعقد اجتماعات لجنة الدستور السوري.

انتهى ** ح ع

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