دول البريكس توقع على خارطة الطريق السياحية

وحضر هذا الاجتماع، الذي يعتبر المنتدى السياحي الأول لدول البريكس، مسؤولون من جمهورية إيران الإسلامية وروسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا ومصر وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة.

وعرض المدير العام لمكتب تسويق وتنمية السياحة الخارجية بوزارة التراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة الايراني وجهات نظره حول تطوير التعاون السياحي بين دول البريكس عبر مشاركته عن طريق "الفيديو كونفرانس".

وتمت الموافقة على خارطة الطريق السياحية لدول البريكس من قبل مسؤولي الدول الأعضاء في 6 محاور من ضمنها تطوير الاتصالات المباشرة بين المنظمات في مجال السياحة في البلدان الأعضاء، وتبادل السياح، والتعريف المتبادل بالمعالم السياحية.

وفي خارطة الطريق هذه، تمت مناقشة ضرورة ابتكار الدول الأعضاء في البريكس في تقديم الخدمات للسياح وتطوير المهارات المتعلقة بصناعة السياحة وتطوير السياحة المستدامة.

انتهى ** 2342