٢٧‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١٢:٠٥ م
رمز الخبر: 85521625
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journalistکاظم شماعییان

نواب حاليون وسابقون، يدعون الشعب للمشاركة القصوى في الانتخابات الرئاسية

٢٧‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١٢:٠٥ م
رمز الخبر: 85521625
نواب حاليون وسابقون، يدعون الشعب للمشاركة القصوى في الانتخابات الرئاسية

طهران/ 27 حزيران/يونيو/ارنا – دعا 1019 من النواب الحاليين والسابقين بمجلس الشورى الاسلامي في بيان، ابناء الشعب للإدلاء باصواتهم في الرئاسيات الرابعة عشرة لانتخاب الشخص التنفيذي الاول والشخصية الرفيعة الثانية في الدولة.

وجاء في البيان: ان يوم 28 حزيران/يونيو، يشكل فرصة لحضوركم مجددا للاضطلاع بدور في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة لانتخاب الشخص التنفيذي الاول والرجل الثاني في الدولة.

واضاف أن المشاركة العامة القصوى والحضور عند صناديق الاقتراع، يسهم في المزيد من تعزيز استقرار النظام الاسلامي وامنه في مواجهة الاعداء، والتعاون الاقوى مع الاصدقاء وشموخ ورفعة الايرانيين في اقاصي العالم.

وقال النواب الحاليون والسابقون انهم يعتزون لكونهم رافعي راية هذه المشاركة التاريخية موجهين الدعوة لعامة الجماهير لتحقيق هذا الامر المهم لانتخاب رئيس للجمهورية يحظى باكثر الاصوات تمكنه من ايجاد التحول والاصلاحات اللازمة في اطار مبادئ واسس الثورة الاسلامية والدستور واستنادا الى سياسات وتوجيهات قائد الثورة الاسلامية.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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