متحدث الخارجية : الداخلية هي المصدر الرسمي المعني بانباء صناديق الاقتراع في الخارج

وافادت ارنا، ان كنعاني علق في تصريح له مساء اليوم الجمعة، على بعض الاخبار الصادر عن مصادر غير رسمية فيما يخص نتائج فرز الاصوات للرئاسيات الرابعة عشرة في عدد من السفارات الايرانية؛ مؤكدا بانها عارية عن الصحة.

واوضح المتحدث باسم الخارجية، ان الابلاغ بالنتائج التصويت الرسمية وجمع صناديق الاقتراع في الخارج بعد تسلمها رسميا من قبل البعثات الايرانية، سيتم بواسطة لجنة الانتخابات المعنية بتصويت مواطني الخارج والمستقرة بوزارة الخارجية، الى وزارة الداخلية بجمهورية ايران الاسلامية؛ وعليه فإن المصدر الرسمي لبث الاخبار ذات الصلة هي لجنة الانتخابات المركزية التابعة للداخلية.

انتهى ** ح ع