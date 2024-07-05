الاعلان عن حصيلة ثانية لانتخابات الرئاسة الايرانية

ووفقا لما اعلنه المتحدث فقد حصل مسعود بزشكيان على 2 مليون و 904 الاف و 277 صوتا فيما حصل سعيد جليلي على 2 مليون و 815 الفا و 566 صوتا ، بعد فرز 5 ملايين و 819 الفا و 991 صوتا من 13277 مركز اقتراع في 202 مدينة.

انتهى ** 2342