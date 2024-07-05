الاعلان عن حصيلة ثانية لانتخابات الرئاسة الايرانية

ووفقا لما اعلنه المتحدث فقد حصل مسعود بزشكيان على 2 مليون و 904 الاف و 277 صوتا فيما حصل سعيد جليلي على 2 مليون و 815 الفا و 566 صوتا ، بعد فرز 5 ملايين و 819 الفا و 991 صوتا من 13277 مركز اقتراع في 202 مدينة.
انتهى ** 2342
طهران / 6 تموز/ يوليو/ارنا- اعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن اسلامي فجر اليوم السبت عن حصيلة ثانية لنتائج الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الايرانية في دورتها الرابعة عشرة.
ووفقا لما اعلنه المتحدث فقد حصل مسعود بزشكيان على 2 مليون و 904 الاف و 277 صوتا فيما حصل سعيد جليلي على 2 مليون و 815 الفا و 566 صوتا ، بعد فرز 5 ملايين و 819 الفا و 991 صوتا من 13277 مركز اقتراع في 202 مدينة.
انتهى ** 2342
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