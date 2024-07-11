حماس: نقف إكبارًا لجماهير شعبنا المرابط الرافض لحملات الترهيب الإجرامية

وقالت حركة حماس، في تصريح : “نقف إكباراً لجماهير شعبنا المرابط الصابر، الذي ضرب أروع صور التحدي والصمود والثبات، في وجه آلة القتل والإبادة الفاشية، ورَفَضَ الانصياع لحملات الترهيب الإجرامية التي تطالبه بالرحيل عن أرضه في مدينة غزة، وغيرها من مناطق القطاع، في جميع مراحل العدوان الإرهابي”.

ولفتت حماس إلى أن جيش الاحتلال استخدم كل ما في جعبته من وسائل ضغط وترهيب وقتل وإبادة، وانتهك قوانين الحروب كافة، ودمر البنى التحتية وخاض حرب إبادةٍ ضد المدنيين العزل، على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

وشددت حماس على أن الاحتلال لم يُفلِح في النيل من عزيمة المواطنين أو كسر إرادتهم، أو يحقق أيًّا من أهدافه الإجرامية، بفعل صمودهم وثباتهم ومقاومتهم الباسلة”.

ومساء الاربعاء، أكد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل انسحاب قوات الاحتلال من حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، مشيرا إلى عودة المواطنين بشكل شبه كامل لمناطق التفاح والدرج.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 38 ألفا و295 شهيدا، وإصابة 88 ألفا و241 آخرين، إلى نزوح نحو 1.9 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

انتهى ** 2342