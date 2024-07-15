باقري: نستخدم قدرة مجلس الأمن للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومواقفه

وأضاف علي باقري، القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، يوم الاثنين بالتوقيت المحلي، لدى وصوله إلى نيويورك، في حديث مع الصحفيين: في اليومين المقبلين، سيتم عقد اجتماعين مهمين في مجلس الأمن التابع للامم المتحدة، الاول يعقد غدا (الثلاثاء) حول التعددية والثاني يعقد الاربعاء حول فلسطين. كلتا القضيتين مهمتان من نواحي مختلفة للعالم والعلاقات الدولية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف باقري: في حالة فلسطين، تجري في غزة جريمة وإبادة جماعية واضحة وحقيقية منذ 9 أشهر. لقد لعبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائمًا دورًا نشطًا في المجالات السياسية والقانونية والدبلوماسية العامة للقضية الفلسطينية، إلى جانب التحركات والأنشطة الأخرى.

وتابع وزير الخارجية الإيراني بالنيابة: في الأشهر القليلة الماضية، شارك الشهيد أمير عبد اللهيان، وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، في كل من اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الأمن وقام بدور نشط في شرح الحقائق حول فلسطين وغزة.

وأوضح باقري: في هذه المرحلة، تسعى الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستخدام قدرة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للدفاع عن حقوق ومواقف وكيان الشعب الفلسطيني، وكذلك لشرح جرائم الكيان الصهيوني.

وتابع: الى جانب ذلك، سنتابع هذا الموضوع بصورة جادة عبر الآليات الموجودة على الساحة الدولية بما فيها مجلس الأمن سواء على شكل الاجتماع الذي سيعقد يوم الأربعاء أو على شكل آليات متعددة الأطراف واجتماعات ثنائية مع المسؤولين المشاركين في هذا الاجتماع، حتى نتمكن من تهيئة الظروف التي ستضطر الكيان الصهيوني وداعميه، وخاصة الحكومة الأمريكية، إلى إنهاء الجريمة والإبادة الجماعية في غزة ليتابع شعب فلسطين المظلوم ظروفه الطبيعية.

كما قال القائم بأعمال وزير الخارجية: إن مسألة التعددية هي حقيقة تم التأكيد عليها على الساحة الدولية منذ سنوات، وأن الأحادية الأمريكية ليس لا تستطيع تحقيق السلام والاستقرار والأمن في العالم فحسب، بل إن نهج التفوق الاميركي ادى في الساحة الدولية للوصول الى طريق مسدود في قضايا دولية مهمة، وأوضح مثال على ذلك الجرائم التي يرتكبها الصهاينة في غزة، حيث يشكل الأميركيون على اي حال عائقاً جدياً أمام إنهاء جرائم الصهاينة.

وتابع باقري: لذلك تعتبر التعددية بديلا حقيقيا وخيارا يمكن أن يقدم حلولا للقضايا والمشاكل الدولية. لقد أظهرت جمهورية إيران الإسلامية أنها قادرة على لعب دور بفضل عضويتها في هذه الآليات الدولية، بما في ذلك البريكس وشنغهاي، خلال السنوات القليلة الماضية. وسوف نستخدم قدرة مجلس الأمن لتسليط الضوء فعليا على دور ومكانة التعددية في حل القضايا والمعضلات الدولية.

وأضاف القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني: بالإضافة إلى هذين الاجتماعين، ستكون لدينا اجتماعات مع نظراء من الدول الأخرى، بالإضافة إلى فعاليات أخرى ستكون على هامش هذا الاجتماع، وسنستفيد من حضورنا في نيويورك سواء على الساحة السياسية او الدبلوماسية العامة، لشرح مواقف ومناهج وسياسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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