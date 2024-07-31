وقفة احتجاجية في جامعة طهران تنديدا باغتيال إسماعيل هنية

وحمل المشاركون في هذه الوقفة، لافتات وصور إسماعيل هنية وأعلام إيران وفلسطين مرددين شعارات "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل".

كما أدان مجلس جامعة طهران اليوم الأربعاء، هذه الجريمة الإرهابية البشعة، وأعرب عن تعاطفه مع أسر الشهيدين في هذا الحادث المؤلم.

واعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الاسلامية عن استشهاد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وأحد أفراد فريق حمايته اثر استهداف مقره اقامته في طهران.

وكان هنية وصل إلى طهران للمشاركة في حفل اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، وقد التقاه مساء أمس الثلاثاء.

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