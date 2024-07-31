بزشکیان: إيران ترغب في توسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية مع السنغال

وأعرب مسعود بزشکیان، صباح الیوم الأربعاء، في لقاء رئيس المجلس السنغالي "أمادومامو جوب"، الذي شارك في حفل اداء الرئيس الايراني اليمين الدستورية في طهران، عن اهتمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتوسيع العلاقات مع السنغال خاصة في القطاعین الاقتصادي والسياسي وكذلك تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في اللجنة المشتركة بين البلدين في الفترة الجديدة.

ومن جانب آخر أشاد رئيس المجلس السنغالي في هذا اللقاء،بمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية القوية والحاسمة في دعم القضية الفلسطينية واعتبر مواقف السنغال والجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم القضية الفلسطينية متقاربة وقال: من أسباب فخر و شرف السنغال رئاسة لجنة حقوق الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة لنحو خمسين عاما .

وأشار "أمادومامو جوب"، أثناء تهنئته مرة أخرى بانتخاب بزشکیان رئيسا لإيران، إلى عقد لجنة مشتركة بين البلدين العام الماضي واهتمام بلاده باستخدام المعرفة والخبرة الإيرانية وشدد على التدريب وكذلك تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في حكومة شهيد رئيسي.

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