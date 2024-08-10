١٠‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٢:٠١ م
رمز الخبر: 85563847
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journalistزهراء ناظمي

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طائرات الاحتلال أطلقت ثلاثة صواريخ على الاقل صوب مدرسة التابعين بغزة

١٠‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٢:٠١ م
رمز الخبر: 85563847
طائرات الاحتلال أطلقت ثلاثة صواريخ على الاقل صوب مدرسة التابعين بغزة

طهران/ 10 أب/ اغسطس/ ارنا- ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مذبحة داخل مدرسة التابعين بمدينة غزة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات حیث طائرات الاحتلال أطلقت ثلاثة صواريخ على الاقل صوب المدرسة.

وقصف جيش الاحتلال النازحين بشكل مباشر خلال تأديتهم صلاة الفجر، وهذا ما رفع أعداد الشهداء بشكل متسارع.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل ان الطواقم الطبية والدفاع المدني وفرق الإغاثة والطوارئ استمرت بانتشال جثامين الشهداء على مدى اكثر من ساعتين.

١٠٠ شهيد وعشرات المصابين في مذبحة مدرسة التابعين بغزة

وأوضح لمراسلنا ان ٩٠ بالمئة ممن كان بالمسجد استشهدوا وان فرق الدفاع المدني وجدت صعوبة في انتشال جثامين الشهداء التي تناثرت. وقال إن طائرات الاحتلال أطلقت ثلاثة صواريخ على الاقل صوب المدرسة.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال لهذه المذبحة المروعة، داعيا كل العالم لإدانتها.

١٠٠ شهيد وعشرات المصابين في مذبحة مدرسة التابعين بغزة

وحمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه المذبحة مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بالضغط على الاحتلال لوقف جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة، ووقف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.

١٠٠ شهيد وعشرات المصابين في مذبحة مدرسة التابعين بغزة

من جهته أقر جيش الاحتلال بشكل سريع مسؤوليته عن المجزرة في حي الدرج بغزة مؤكدا انه استهدف مركز قيادة لحركة حماس. وزعم انه استعان بصور جوية ومعلومات استخباراتية لتقليل حجم الأضرار.

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٠ Persons
journalistزهراء ناظمي

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