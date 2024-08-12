عرض مسيرة "مهاجر 10" ورادارات إيرانية متطورة في منتدى "الجيش-2024" بروسیا

وافتتح المنتدى العسكري بعنوان "الجيش-2024" على ارض "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، اليوم الاثنين؛ وسوف يستمر خلال الفترة من 12 إلى 14 أغسطس 2024.

ويضم الجناح الوطني الايراني ضمن فعاليات المنتدى، احدث الإنجازات الجديدة التي حققتها صناعة الدفاع الإيرانية، وخاصة في قطاعي الطائرات بدون طيار.

وحضر مراسم تدشين المنتدى وفد عسكري إيراني رفيع المستوى يقوده العميد الرکن علي شادماني مساعد شؤون التنسيق بقاعدة خاتم الأنبياء للدفاع الجوي، وكاظم جلالي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الاتحاد الروسي.

يذكر ان زوار المعرض المصاحب لمنتدى"الجيش 2024"، اشادوا بتقنية الطائرات المسيرة التي يعرضها الجناح الايراني، وخاصة طائرة "مهاجر 10" وأنظمة الدفاع والرادارات الجديدة التي يتم عرضها لأول مرة في هذا الحدث العسكري.

انتهی**2054 / ح ع **