سفير ايران لدى موسكو: العلاقات الايرانية الروسية استراتيجية

جاء ذلك في تصريح ادلى به السفير جلالي خلال لقاء عقد بعد زيارته التفقدية لسير العمل في انشاء سفينة باسم "سواحل قزوين" زنة 7 آلاف طن بطلب من الجمهورية الاسلامية الايرانية في حوض بناء السفن الواقع في بالمنطقة الحرة "لوتس" في مقاطعة استراخان الروسية.

وحسب التقرير فقد تم انجاز 90% من مراحل انشاء هذه السفينة ، ووفق الجدول الزمني المخطط، سيتم تسليمها إلى شركة الملاحة البحرية في ميناء ساليانكا ذات الاستثمارات الايرانية، خريف هذا العام.

وحضر اللقاء المدير التنفيذي لشركة الملاحة البحرية للجمهورية الإسلامية مدرس خياباني ، ورئيس المجلس البلدي لمدينة أستراخان سعيدوف، والقنصل الايراني العام في هذه المنطقة من روسيا مهدي آكوجكيان، ومجموعة من المديرين والمسؤولين في ميناء ساليانكا، في مكتب هذا الميناء.

وفي هذا اللقاء ، وصف جلالي العلاقات بين البلدين بالاستراتيجية، وأشار إلى الجهود التي يبذلها قادة البلدين لتطوير العلاقات، واعتبر عنصري الجوار وتوجهات طهران وموسكو تجاه القضايا الإقليمية والدولية بانهما الركيزة والأساس لتنمية العلاقات بين البلدين.

كما أكد سفير إيران في روسيا الاهتمام الجاد بمجالي الاقتصاد والثقافة، إلى جانب القضايا السياسية، كعناصر للنمو المستدام في العلاقات بين البلدين، وأضاف أنه خلال السنوات الماضية، تم التركيز على محاور وجرت متابعة التعاون في القطاع الاقتصادي على أساس عنصر المنفعة المتبادلة، وستستمر هذه العملية في الحكومة الايرانية الرابعة عشرة (قيد التشكيل).

وقام سفير إيران في روسيا بتقييم الممر بين الشمال والجنوب ليس فقط بالنسبة للبلدين ولكن للمنطقة باعتباره ممرًا استراتيجيًا وأشار إلى مشاركة الحكومة الروسية في بناء مشروع خط سكة حديد رشت-آستارا (شمال غرب ايران) باعتباره الحلقة المفقودة لهذا الممر الدولي.

وأعرب جلالي عن ارتياحه للتقدم والتطور الذي شهده ميناء ساليانكا خلال العامين الماضيين، وأعرب عن أمله في أن تولي الحكومة الروسية ومنطقة أستراخان اهتماما خاصا لتعزيز أنشطة تطوير هذا الميناء.

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