بدء الجلسة الرابعة لمناقشة كفاءة الوزراء المقترحين للحكومة الـ14 في مجلس الشورى الاسلامي

وقد انطلقت منذ بضع الوقت الجلسة العلنية الرابعة لمراجعة خطط وأهداف الوزراء المقترحين للحكومة الـ14 في مجلس الشورى الإسلامي برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وحضور 201 نائبا.

ومن المقرر في هذه الجلسة، أن يعرض كل من وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي "محمد رضا ظفرقندي"، وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي "احمد ميدري" و وزير الزراعة "غلام رضا نوري" خططهم وبرامجهم الوزارية على اعضاء مجلس الشورى الاسلامي من اجل مناقشتها والبت في كفاءاتها.

كما تم صباح اليوم مناقشة ومراجعة خطط وبرامج كل من وزير الامن " إسماعيل خطيب" ، وزير الاقتصاد والمالية "عبد الناصر همتي" و وزير الخارجية "عباس عراقجي" بحيث عبّر المؤيدون والمعارضون لهذه البرامج عن آرائهم ووجهات نظرهم.

هذا وقد تم بالامس عرض ومناقشة خطط وبرامج كل من وزير التربية والتعليم العالي "علي رضا كاظمي" و وزير الإتصالات وتقنية المعلومات "ستّار هاشمي" في الجلسة العامة لمجلس الشورى الاسلامي .

ومن المقرر ايضا أن يتم التصويت على الوزراء المقترحين في مجلس الشورى الاسلامي يوم الأربعاء 21 آب/ أغسطس لإعطاء الثقة للحكومة الـ14.

انتهى**ر.م