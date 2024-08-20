متظاهرون يخترقون الحاجز الأمني لموقع مؤتمر الحزب الديمقراطي في شيكاغو

وأفادت وكالة رويترز بأن متظاهرين اخترقوا الحاجز الأمني في محيط موقع المؤتمر، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع للتنديد بموقف الإدارة الأميركية الداعم لإسرائيل في حربها على غزة، مما دفع قوات الأمن للإسراع إلى الموقع والتدخل.

تزامنا مع انطلاق أعمال المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الأمريكي، خرجت تظاهرات حاشدة في مدينة شيكاغو الأميركية للمطالبة بوقف تسليح كيان الاحتلال الصهيوني وإنهاء الحرب على قطاع غزة.

واستخدمت الشرطة الأميركية القوة ضد المتظاهرين الذين طالبوا بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ليكشف زيف ما تدعيه الإدارة الأميركية بشأن حرصها على وقف إطلاق النار وحماية اهالي القطاع.

وفي هذا السياق، أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن الاحتجاجات الطلابية داخل الجامعات الأميركية، رفضاً للحرب على قطاع غزة، تدفع رؤساء الجامعات إلى الاستقالة.

ورأت الصحيفة أن "إدارة جامعة مرموقة أثناء الحرب الدائرة حاليا في الشرق الأوسط قد تحولت إلى واحدة من أصعب الوظائف في الولايات المتحدة".

وأفادت الصحيفة أن رؤساء خمس جامعات استقالوا حتى الآن وأن رؤساء جامعات أخرى قضوا الصيف في سن قواعد أكثر صرامة لتجنب تكرار ما حدث في الربيع، حين شهدت الكليات في جميع أنحاء البلاد احتجاجات ومخيمات واعتقالات.

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