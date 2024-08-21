لبنان: شهيد و19 جريحاً في العدوان الإسرائيلي على البقاع

وافاد مراسل الميادين إنّ 5 أطفال دون 8 سنوات من ضمن جرحى العدوان الإسرائيلي على البقاع.

وشملت الغارات الإسرائيلية أطراف بلدة بوداي ومحيط بلدة النبي شيت وسهل بلدة سرعين التحتا في البقاع.

ونفذ الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اعتداءات على القرى اللبنانية، يوم الثلاثاء، شملت غارات على: راميا، طلوسة، عيتا الشعب، طير حرفا، الناقورة، الضهيرة، استهداف دراجة نارية على الطريق بين بلدتي الشهابية وبافليه.

كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدات يارون، حانين، راميا، كفرحمام، كفرشوبا، طلوسة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال القذائف المدفعية والفسفورية على وادي السلوقي، والقنابل المضيئة على أطراف بلدة دير ميماس.

انتهى ** 2342