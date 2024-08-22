"يديعوت أحرونوت" تعترف بفشل الكيان الصهيوني في التصدي لمسيرات حزب الله

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية بأنّه "منذ بداية المعركة في الشمال توغلت أكثر من 1,200 طائرة بدون طيار مُحمّلة بالمتفجرات من لبنان.
وقال الصحيفة العبرية إنه لا تزال المؤسسة الأمنية تواجه صعوبة في مواجهتها".
**إنتهى
طهران / 22 آب/اغسطس/ارنا-اعترفت صحیفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بفشل الكيان الإسرائيلي في التصدي لهجمات مسيرات حزب الله في "إسرائيل"
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية بأنّه "منذ بداية المعركة في الشمال توغلت أكثر من 1,200 طائرة بدون طيار مُحمّلة بالمتفجرات من لبنان.
وقال الصحيفة العبرية إنه لا تزال المؤسسة الأمنية تواجه صعوبة في مواجهتها".
**إنتهى
تعليقك