الأسيرة الصهيونية تنفى ايذاء على يد كتائب القسام

وأكدت أرغماني أن ما جرى تداوله في الإعلام "تم إخراجه عن سياقه"، مشددة على أن إصابتها كانت بسبب انهيار حائط نتيجة غارة جوية إسرائيلية، وليس بسبب اعتداء من المقاومة الفلسطينية.

وفي منشور عبر حسابها على إنستغرام، قالت أرغماني: "لم أتعرض للضرب أو الإيذاء من قبل كتائب القسام، ولم يقصوا شعري، بل أصبت عندما انهار جدار بسبب غارة لسلاح الجو الإسرائيلي".

وأوضحت أنها لا ترغب بأن تُصور كضحية للإعلام الإسرائيلي، بعد أن كانت ضحية عملية 7 أكتوبر.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في يونيو/حزيران الماضي عن استعادة أرغماني وثلاثة رهائن إسرائيليين آخرين من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بعد عملية عسكرية أسفرت عن استشهاد وإصابة مئات المدنيين الفلسطينيين.

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