٢٥‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٠:٣٥ ص
رمز الخبر: 85578127
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journalistاحمد قزوینی حائری

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حزب الله يصدر البيان رقم 3...السيد نصرالله سيفند اكاذيب الكيان الإسرائيلي

٢٥‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٠:٣٥ ص
رمز الخبر: 85578127
حزب الله يصدر البيان رقم 3...السيد نصرالله سيفند اكاذيب الكيان الإسرائيلي

طهران / 25 آب/اغسطس/ارنا-أصدر "حزب الله"، اليوم الأحد، البيان رقم "3" حول ردّه على الكيان الإسرائيلي انتقاماً لحادثة اغتيال القيادي الكبير في الحزب فؤاد شكر.

وقال الحزب في بيانه إنه "تم إطلاق جميع المسيرات الهجومية في الأوقات المحددة لها ومن جميع مرابضها"، مشيراً إلى أن تلك "الطائرات عبرت ‏الحدود اللبنانية الفلسطينية باتجاه الهدف المنشود ومن مسارات متعددة، وبالتالي تكون عمليتنا العسكرية لهذا ‏اليوم قد تمت وانجزت".

وذكر الحزب أنّ "ادعاءات العدو حول العمل الاستباقي الذي قام به والاستهدافات التي حققها وتعطيله لهجوم ‏المقاومة هي ‏إدعاءات فارغة وتتنافى مع وقائع الميدان، وسيتم تفنيدها في خطاب للأمين العام ‏لحزب الله سماحة السيد ‏حسن نصر الله يحدد لاحقا هذا اليوم".

**إنتهى

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journalistاحمد قزوینی حائری

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