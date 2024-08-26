٢٦‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٣:٥٨ م
رمز الخبر: 85579353
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journalistکاظم شماعییان

قاليباف يهنئ بفوز المنتخبين الايرانيين للمصارعة الحرة والرومانية للناشئين

٢٦‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٣:٥٨ م
رمز الخبر: 85579353
قاليباف يهنئ بفوز المنتخبين الايرانيين للمصارعة الحرة والرومانية للناشئين

طهران / 26 آب/اغسطس/ارنا- قدم رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف التهاني بفوز المنتخب الوطني الايراني للمصارعة الرومانية بالبطولة وكذلك المنتخب الوطني الايراني للمصارعة الحرة للناشئين بمركز الوصافة خلال المنافسات التي استضافتها العاصمة الاردنية عمان.

وقال قاليباف في رسالة بهذه المناسبة ان الافتخارات التي حققها المنتخبان الوطنيان للمصارعة الرومانية والحرة للناشئين في بطولة العالم، تبعث على الفخر والبهجة.

واضاف ان هؤلاء الناشئين الابطال والغيارى نالوا في ظل جهودهم البطولة في المصارعة الرومانية والوصافة في المصارعة الحرة، واستطاعوا مرة أخرى، اظهار براعة الشباب الايراني للعالم.

وقدم التهاني بهذه المناسبة للمصارعين والمدربين والطاقم الفني ومسؤولي الفريقين والشعب الايراني.

يذكر ان منتخب ايران للمصارعة الرومانية فاز ببطولة العالم للناشئين في المنافسات التي استضافتها العاصمة الأردنية عمّان اذ فاز ب 6 ميداليات 3 ذهبية و 3 برونزية.

كما ان منتخب ايران للمصارعة الحرة حل في مركز الوصافة ببطولة العالم للناشئين التي استضافتها العاصمة الأردنية عمّان واختتمت مساء الأحد. اذ حصد المنتخب الايراني 6 ميداليات؛ 2 ذهبية و 2 فضية و 2 برونزية.

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journalistکاظم شماعییان

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