اللواء باقري: الثأر لدم الشهيد هنية، حتمي

وفي معرض اشارته الى الاغتيال الغادر للشهيد اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس مؤكدا ان هذا الحدث لن ينسى، وان الثار لدم الشهيد هنية على يد محور المقاومة والجمهورية الاسلامية الايرانية، حتمي.

وقال اللواء باقري في مراسم تقديم وزير الدفاع الجديد، وهو يشير الى الوضع الذي تمر به المنطقة بعد عملية طوفان الاقصى ان احداثا كثيرة وقعت خلال الاشهر الـ 11 الماضية في منطقة غرب اسيا بما فيها عملية طوفان الاقصى والهجوم على القنصلية الايرانية في دمشق وعملية الوعد الصادق واغتيال الشهيد اسماعيل هنية وعملية الثار التي نفذها حزب الله في اول رد على جريمة اغتيال الشهيد فؤاد شكر.

واشار الى المرحلة الانتقالية التي تمر بها امريكا قائلا ان امريكا منشغلة في شرق اوروبا وهي تتابع تطورات شرق اسيا، لكنها لا تملك استراتيجية خاصة، وتقوم في الوقت ذاته بارسال الاسلحة والتجهيزات وعدم اتخاذ اجراء ازاء وقف اطلاق النار في غزة، لتبدي بذلك دعمها التام للكيان الصهيوني.