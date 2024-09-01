72 دولة تقدم اعمالها للمشاركة في الدورة الـ14 لمهرجان ايران الدولي للافلام الرياضية

وصرح أمين سر الدورة الـ14 لمهرجان ايران الدولي للسينما الرياضية "مجتبى علوي" بأنه تم تسجيل أكثر من 620 عملا من 72 دولة في هذه الدورة لهذا المهرجان.

وافاد علوي بأنه تم تقديم أكثر من 250 عملا من إيران و370 عملا من 72 دولة للمشاركة في الدورة الـ14 لهذا المهرجان وستتم مراجعة أعمالهم والتحكيم فيها.

واشار الى بدء عملية مراجعة الأعمال المقدمة من قبل لجنة الاختيار ،مضيفا انه عند انتهاء هذه اللجنة من عملها سيتم تقديم لجنة تحكيم المهرجان.

والجدير بالذكر ان مهرجان ايران الدولي للسينما الرياضية يعد الممثل الحصري للاتحاد الدولي للأفلام الرياضية (FICTS).

هذا وتقام الدورة الـ14 لمهرجان إيران الدولي للسينما الرياضية هذا الخريف في ايلول/سبتمبر 2024 ، بواسطة اللجنة الأولمبية الوطنية وبدعم من اللجنة الوطنية البارالمبية ووزارة الرياضة والشباب وهيئة الإذاعة والتلفزيون والهيئة السينمائية بوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي وبلدية طهران ممثلة بمعهد “خانه هنر خيام” الثقافي والفني.

انتهى**ر.م