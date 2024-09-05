المقاومة توثق تنفيذها عمليات نوعية في الضفة الغربية

وجاء ذلك ضمن بلاغ نشرته السرايا بشأن الإنجازات العسكرية التي حققتها في الضفة الغربية على مدى الـ72 ساعة الماضية، خلال معركة "رعب المخيمات"، التي أعلنتها بعد شنّ الاحتلال عدواناً وحشياً على الشعب الفلسطيني في عدة مدن بالضفة الغربية ضمن معركة "طوفان الأقصى".

وأكدت سرايا القدس أنّ مقاتلي كتيبة طولكرم استدرجوا مجموعة راجلة من قوات الاحتلال إلى كمين مركب تم إعداده مسبقاً في محور البلاونة، برفقة مجموعة من إخوة السلاح، وأوقعوا خلاله قتلى وجرحى من قوات الاحتلال.

كما خاض مقاتلو كتيبة طولكرم 7 اشتباكاتٍ مسلحة مع قوات الاحتلال في مختلف محاور القتال، وفجّروا 4 عبواتٍ ناسفة بآليات الاحتلال المقتحمة.

أما كتيبة نابلس، فقد خاض مقاتلوها 4 اشتباكاتٍ ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة للمدينة، وفجروا خلالها عبوةً ناسفة.

بدورها، قوات العاصفة، الجناح العسكري لحركة فتح الانتفاضة، أكدت أن مقاتليها في كتيبة طولكرم يواصلون خوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في محاور القتال في أزقة مخيم طولكرم، ويمطرون قوات المشاة في محور الشهداء والسوالمة بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مباشرة.

كذلك، أعلنت كتائب شهداء الأقصى في نابلس أنّ مقاتليها تمكنوا فجر الأربعاء من تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار في قوات الاحتلال المقتحمة لمدينة نابلس، في شارع 16 في المدينة، محققين إصابات مباشرة في صفوفها.

من جهتها، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، الأربعاء، أنها وباقي فصائل المقاومة أوقعوا جنوداً إسرائيليين بين قتيل وجريح في مخيم طولكرم، بينما قال موقع إسرائيلي إن "إسرائيل" مددت العمليات العسكرية في مخيم جنين.

وقالت كتائب القسام – كتيبة طولكرم إن مقاوميها "يخوضون جنباً إلى جنب مع باقي الفصائل اشتباكات مسلحة، وفجروا عبواتٍ ناسفة في محاور عدة داخل مخيم طولكرم"، مؤكّدةً تحقيقهم إصاباتٍ مباشرة بين قتيل وجريح في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وسائل إعلامٍ محلية فلسطينية مساء الأربعاء بأن مقاومين فلسطينيين أطلقوا النار في اتجاه آليات الاحتلال قرب "فندق سان موريش" في طولكرم، شمالي الضفة الغربية.

وفي سياق متصل، أكّدت وسائل إعلامٍ محلية فلسطينية مواصلة الاحتلال تضييق الخناق على إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية مع وصول تعزيزات عسكرية جديدة إلى مخيم طولكرم.

ويأتي ذلك وسط اشتباكات مسلحة وانفجارات متواصلة، بينما تواصل الآليات العسكرية والجرّافات الإسرائيلية تدمير البنية التحتية وممتلكات الفلسطينيين داخل المخيم الواقع شمالي الضفة الغربية.

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، دفع "الجيش" الإسرائيلي بتعزيزاتٍ عسكرية جديدة في اتجاه مخيم طولكرم، وأغلق عدة شوارع مستخدماً السواتر الترابية.

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