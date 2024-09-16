١٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٦:٢٥ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85598589
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مسؤول : 170 ألف زائر إيراني سيتوجهون صوب الديار المقدسة في السعودية لاداء حج العمرة

١٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٦:٢٥ م
رمز الخبر: 85598589
مسؤول : 170 ألف زائر إيراني سيتوجهون صوب الديار المقدسة في السعودية لاداء حج العمرة

طهران/16 أیلول/سبتمبر/ارنا- أعلن المتحدث باسم الخطوط الجوية الإيرانية، أن 170 ألف زائر إيراني سيتوجهون خلال الأشهر السبعة المقبلة صوب الديار المقدسة في السعودية لاداء حج العمرة.

وأضاف "حسام قربان علي" في حدیث مع مراسل "ارنا" اليوم الاثنين، أن عمليات إيفاد الزوار الإيرانيين إلى الديار المقدسة لأداء حج العمرة، ستبدأ ابتداء من يوم الأربعاء المقبل 18 أیلول/سبتمبر وتستمر حتى نهاية مارس 2025.

وتابع : سيتم تسيير الرحلات عبر 16 مطارا في انحاء البلاد، بما في ذلك مطار الامام الخميني (رض) الدولي في العاصمة طهران، ومطارات أخرى في 15 محافظة إيرانية اخرى.

ولفت هذا المسؤول بان هذه الدفعة الثانية من قوافل الزوار الايرانيين الذين سيتوجهون الى السعودية لاداء مناسك العمرة.

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