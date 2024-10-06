٠٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٧:٣٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85619733
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منظمة الطيران المدني : الغاء عدد من الرحلات الجوية بدءا من الساعة التاسعة مساء

٠٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٧:٣٤ م
رمز الخبر: 85619733
منظمة الطيران المدني : الغاء عدد من الرحلات الجوية بدءا من الساعة التاسعة مساء

طهران / 6 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا - قال المتحدث باسم منظمة الطيران المدني للجمهورية الاسلامية الايرانية، انه "في ضوء تفعيل القيود العملانية الحالية، سيتم الغاء عدد من الرحلات الجوية من والى مطارات البلاد؛ بدءا من الساعة التاسعة مساء، حتى السادسة من صباح يوم غد الاثنين (7 اكتوبر الجاري)".

ودعا "جعفر يازرلو" اليوم الاحد، جميع المسافرين للاتصال بمراكز استعلامات المطارات وايضا مكاتب شركات الطيران ذات الصلة في انحاء البلاد، من اجل الحصول على مزيد من المعلومات في هذا الخصوص وجدولة رحلاتهم.

انتهى ** ح ع

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