المقاومة تواصل التصدي للاحتلال في جباليا.. وتنفذ عمليات في محاور أخرى من غزة

وأكدت القسّام أنّ مجاهديها أوقعوا الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح. ودمّرت الكتائب ناقلة جند إسرائيلية بعد استهدافها بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105"، موقعةً طاقمها بين قتيل وجريح، غربي مدينة بيت لاهيا، شمالي القطاع.

بدورها، أكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استهدافها آلية عسكرية إسرائيلية من نوع "ميركافا"، بقذيفة "RPG"، في منطقة القصاصيب وسط مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.

وأعلنت السرايا أن مجاهديها خاضوا اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع قوة إسرائيلية راجلة، في منطقة التوام، شمالي غربي مدينة غزة.

وفي عملية مشتركة، قصفت سرايا القدس وقوات الشهيد عمر القاسم و"كتائب الشهيد أبو علي مصطفى" (الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) تجمعاً لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في محيط "الإدارة المدنية"، شرقي مخيم جباليا، بوابل من قذائف الهاون.

ونشرت "كتائب الشهيد أبو علي مصطفى" مشاهد توثق عملية مشتركة مع سرايا القدس، استهدفت خلالها مقر قيادة وسيطرة قوات الاحتلال في محور "نتساريم" بقذائف "الهاون".

وأشارت إلى أنّ العملية جاءت "رداً على جرائم الاحتلال، ودفاعاً عن شعبينا الفلسطيني واللبناني".

من جهتها، أعلنت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين، استهدافها حشوداً وتجمعات لقوات الاحتلال المتوغلة في شمالي غربي مدينة غزة، بعدد من صواريخ "حاصب" التكتيكية.

كما فجرت عبوة مُعَدّة مسبّقاً بدبابة ٍإسرائيلية من نوع "ميركافا 4" في حي القصاصيب، وسط مخيم جباليا، محققةً إصابة مباشرة.

انتهى ** 2342