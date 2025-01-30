بزشكيان: إصلاح وتغيير السلوك في المجتمع يتطلب عملاً ثقافياً وجهداً متواصلاً

وفي لقاء اليوم الخميس مع أعضاء مجالس التخطيط لمهرجانات الفجر لمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية، اكد الرئيس بزشكيان بان ايران متعلقة بنا جميعا وعلينا العمل معا على بنائها وقال: يمكن حل المشاكل بالوفاق والتآزر.

وأكد الرئيس بزشكيان أهمية الاستفادة من تجارب الآخرين في حل المشاكل، قائلاً: "الطريق الصحيح في عالم اليوم واضح، وله أدواته ومؤشراته، وكل ما علينا فعله هو أن نقبل أننا يجب أن نسلك الطريق الصحيح".

وتوجه رئيس الجمهورية إلى الفنانين قائلاً: "بمساعدتكم، يمكننا إيجاد حلول للمشاكل، علينا فقط أن نمتلك الإرادة".

وأوضح: "إذا أردنا الإصلاح وتغيير السلوك في المجتمع فهذا يحتاج إلى وقت وجهد متواصل وعمل ثقافي، والناس لا يمكن تغييرها بالأوامر. علينا أن نخلق المساحة اللازمة لتبلور الإصلاحات التدريجية في البلاد، وهذا ممكن من خلال التسامح المتبادل والعمل الثقافي، وعلينا أن نعلم أنه ليس لدينا خيار آخر".

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