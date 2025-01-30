٣٠‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٩:٥١ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85735236
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بزشكيان: إصلاح وتغيير السلوك في المجتمع يتطلب عملاً ثقافياً وجهداً متواصلاً

٣٠‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٩:٥١ م
رمز الخبر: 85735236
بزشكيان: إصلاح وتغيير السلوك في المجتمع يتطلب عملاً ثقافياً وجهداً متواصلاً

طهران / 30 كانون الثاني/ يناير/ارنا- أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الإصلاح وتغيير السلوك في المجتمع يتطلب الوقت والجهد المتواصل والعمل الثقافي، وقال: يجب أن نوفر المساحة للإصلاحات التدريجية لتتشكل في البلاد، ويمكن تحقيق ذلك من خلال التسامح المتبادل والعمل الثقافي ، وعلينا أن ندرك أنه ليس لدينا خيار آخر سوى القيام بذلك.

وفي لقاء اليوم الخميس مع أعضاء مجالس التخطيط لمهرجانات الفجر لمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية، اكد الرئيس بزشكيان بان ايران متعلقة بنا جميعا وعلينا العمل معا على بنائها وقال: يمكن حل المشاكل بالوفاق والتآزر.

وأكد الرئيس بزشكيان أهمية الاستفادة من تجارب الآخرين في حل المشاكل، قائلاً: "الطريق الصحيح في عالم اليوم واضح، وله أدواته ومؤشراته، وكل ما علينا فعله هو أن نقبل أننا يجب أن نسلك الطريق الصحيح".

وتوجه رئيس الجمهورية إلى الفنانين قائلاً: "بمساعدتكم، يمكننا إيجاد حلول للمشاكل، علينا فقط أن نمتلك الإرادة".

وأوضح: "إذا أردنا الإصلاح وتغيير السلوك في المجتمع فهذا يحتاج إلى وقت وجهد متواصل وعمل ثقافي، والناس لا يمكن تغييرها بالأوامر. علينا أن نخلق المساحة اللازمة لتبلور الإصلاحات التدريجية في البلاد، وهذا ممكن من خلال التسامح المتبادل والعمل الثقافي، وعلينا أن نعلم أنه ليس لدينا خيار آخر".

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