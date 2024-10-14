عراقجي يلتقي نظيره العماني في مسقط

وغادر عراقجي مساء أمس الأحد، العاصمة العراقية بغداد متوجها إلى العاصمة العمانية مسقط.
وفور وصوله إلى مسقط التقى نظيره العماني "بدر بن حمد البوسعيدي"، وتباحث معه الاجراءات الدبلوماسية لوقف جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة.
انتهى**3276
طهران /14 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- التقى وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، نظيره العماني "بدر بن حمد البوسعيدي"، في مسقط، لاجراء مشاورات دبلوماسية لوقف جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة.
وغادر عراقجي مساء أمس الأحد، العاصمة العراقية بغداد متوجها إلى العاصمة العمانية مسقط.
وفور وصوله إلى مسقط التقى نظيره العماني "بدر بن حمد البوسعيدي"، وتباحث معه الاجراءات الدبلوماسية لوقف جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة.
انتهى**3276
طهران / 13 تشرین الأول / أکتوبر / ارنا – غادر وزير الخارجية الايراني "سيد عباس عراقجي"، مساء…
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