عراقجي يلتقي نظيره العماني في مسقط

وغادر عراقجي مساء أمس الأحد، العاصمة العراقية بغداد متوجها إلى العاصمة العمانية مسقط.

وفور وصوله إلى مسقط التقى نظيره العماني "بدر بن حمد البوسعيدي"، وتباحث معه الاجراءات الدبلوماسية لوقف جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة.

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