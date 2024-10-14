١٤‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٠:١٦ ص
رمز الخبر: 85627128
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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عراقجي يلتقي نظيره العماني في مسقط

١٤‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٠:١٦ ص
رمز الخبر: 85627128
عراقجي يلتقي نظيره العماني في مسقط

طهران /14 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- التقى وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، نظيره العماني "بدر بن حمد البوسعيدي"، في مسقط، لاجراء مشاورات دبلوماسية لوقف جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة.

وغادر عراقجي مساء أمس الأحد، العاصمة العراقية بغداد متوجها إلى العاصمة العمانية مسقط.

عراقجي يلتقي نظيره العماني في مسقط

وفور وصوله إلى مسقط التقى نظيره العماني "بدر بن حمد البوسعيدي"، وتباحث معه الاجراءات الدبلوماسية لوقف جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة.

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٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

سمات

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