المتحدثة باسم الحكومة الايرانية تشيد بجهود الشهيد نيلفروشان في حماية حقوق الشعب اللبناني والمقاومة

وخلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي يوم الثلاثاء، اثنت على الزيارة الشجاعة التي قام بها وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف الاسبوع الماضي الى لبنان في ظل تهديدات الكيان الصهيوني.

وتقدمت بالتهاني لفريق كرة القدم الايراني للسيدات "خاتون بام" على نجاحاته وتمكنه من التواجد ضمن أفضل 8 فرق كرة قدم للسيدات في آسيا.وفي الاشارة الى ان جمعية بيئية في كازرون بمحافظة فارس قد فازت بجائزة "خط الاستواء" البيئية من بين 600 جمعية من 102 دولة مشاركة في هذا المهرجان، هنأت مهاجراني نهنئ هذه الجمعية والقيّمين عليها متمنية لهم المزيد من النجاح.

وذكرت مهاجراني بأنه في الأسبوع الماضي، ركزت الحكومة على مناقشة عموميات مشروع قانون الموازنة للعام الايراني الجديد(1404) ووضعت المراجعة العامة لمشروع قانون الموازنة والأحكام المتعلقة بمختلف القطاعات على جدول أعمالها باجتماعات مكثفة يوميا.

واوضحت بأن التوجهات الاقتصادية للحكومة ستنعكس في مشروع قانون الموازنة،معربة عن املها بأن تتمكن الحكومة من تقديم مشروع قانون موازنة 1404 الى مجلس النواب في الموعد المحدد وبأن يوافق مجلس الشورى على مشروع قانون الموازنة مع الحد الأدنى من التغييرات وأن تتمكن الحكومة من إدارة البلاد العام المقبل بخطة منسجمة و منضبطة.

يتبع**