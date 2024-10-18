بحضور إيران... انعقاد اجتماع مندوبي دول البريكس في قازان

وستتم في هذا الاجتماع مناقشة القضايا المتعلقة بالتنمية والأمن العالمي من منظار مجموعة البريكس وطريقة مشاركة الدول غير الأعضاء مع المجموعة.

ورحب نائب مندوب روسيا في مجموعة البريكس، الذي ترأس هذا الاجتماع، بالوفود الحاضرة، واعتبر عقد الاجتماع في مدينة قازان التاريخية بانه يكتسب صفة رمزية.

من جانبه أعرب مجيد صمد زاده صابر، نائب مندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية في البريكس، الذي يشارك في الاجتماع على رأس وفد، عن أمله في أن يتمكن هذا الاجتماع من التعبير عن صوت مجموعة البريكس.

وسيعقد اجتماع قادة البريكس في قازان في الفترة من 22 إلى 24 تشرين الاول / اكتوبر الجاري.

انتهى ** 2342