وشددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان لها، على أن الشعب الفلسطيني سيقف سد منيعا أمام أي مخطط أمريكي إسرائيلي يسعى للسيطرة على قطاع غزة، تحت ذرائع إعادة الإعمار وتوزيع المساعدات، والذي يتضمن إدخال عناصر أمريكية إلى غزة بهدف فرض سيطرة أمنية وإنشاء فقاعات إنسانية معزولة حسب مخططهم.

وقالت: إن هذا المخطط المشبوه جزء من المحاولات الصهيونية بغطاء أمريكي لتفريغ مناطق شمال القطاع وتهجير سكانه، وفرض واقع جديد يخدم خطط الاحتلال.

وأضافت:" إننا نعتبر أي قوة أجنبية تحاول التواجد على أرضنا، سواء كانت شركات أمنية أو غيرها، هدفاً مشروعاً للمقاومة؛ فهذه الخطط، التي تأتي في سياق مشاريع سابقة أفشلها شعبنا بصموده ومقاومته وثباته، ما هي إلا أدوات استعمارية جديدة ستواجه نفس المصير المحتوم."

وتابعت: "إن شعبنا بجميع قطاعاته، والذي أفشل كل مخططات التهجير وروابط القرى والإدارة المدنية وغيرها من الخطط، قادر على إفشال هذه المخططات أيضاً".

وصرحت أن المقاومة ستظل الخيار الوحيد في مواجهة أي محاولة لإعادة تشكيل واقع جديد في غزة؛ وإن إعادة الإعمار وإنهاء معاناة شعبنا لن يتحققا إلا بوقف العدوان والانسحاب الصهيوني الشامل من القطاع، ورفع الحصار بشكلٍ كامل، وإعادة الإعمار دون شروط أو تدخلات؛ ومن خلال هيئات وطنية خالصة تشرف على هذه القضية.

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