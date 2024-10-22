حزب الله يتبنى رسميا عمليّة إستهداف منزل نتنياهو

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عفيف، اليوم الثلاثاء بالضاحية الجنوبية لبيروت؛

واكد عفيف بأن حزب الله استعاد قدراته وذلك بشهادة العدو؛ مردفا ان "العدو الصهيوني يتحمل مسؤولية الحفاظ على حياة الأسرى ونطالب الصليب الأحمر بالتأكد من ذلك، ولن يطول الوقت حتى يكون لدينا أسرى للعدو وسنتفاوض عليهم".

وإنتقد مسؤول العلاقات العامة في حزب الله، بعض وسائل الاعلام وطريقة تغطيتها للعدوان الصهيوني على لبنان، ووصفهم المقاومين في تقاريرهم بـ "الارهابيين"؛ مطالبا باتخاذ الاجراءات المناسبة في حق تلك الوسائل "البعيدة كليا عن الحق والضمير والانسانية".

وقال عفيف : إن ما يقاتل فينا هو الروح بل حلاوة الروح؛ موجها خطابه الى وسائل الإعلام المحرضة على المقاومة، بالقول : ان حرية الاعلام لا تمنحكم الحصانة بالتحريض ولا الشراكة بالقتل.

ودان المسؤول في حزب الله، بشدة، انحياز الـ"mbc" وأخواتها لـ "نتنياهو"؛ وأكد، بان "الولايات المتحدة شريك كامل الشراكة في العدوان على لبنان وشعبه".

واضاف : إن ما أقدم عليه النشامى في العراق من المثقفين والإعلاميين والفنانين بفضح هذا السلوك الشائن والكريه والمرفوض، هو خطوة تستحق المديح والثناء لا سيما ما أقدمت عليه هيئة الإعلام العراقي والهيئات الحكومية العراقية عسى أن تنتقل العدوى المفيدة إلى بلدنا فتتخذ إجراءات بحق القناة الخبيثة إياها.

وعلى الصعيد لمحلي، صرح عفيف : ثقتنا كاملة وتامة بالرئيس نبيه بري ونؤكد موقفه القاطع بأن لا مفاوضات تحت النار؛ لافتا الى، ان "ذرائع العدو كلها سقطت وقصفه الجنوني لا مبرر له غير أنه رغبة في المزيد من القتل والتدمير.

وخلص مسؤول العلاقات العامة في حزب الله لبنان، الى القول : إن معركتنا طويلة وطريقنا طريق ذات الشوكة والمصاعب، فقد برز الإيمان كله إلى الشرك كله.. أقول ان منازلنا وبيوتنا في البقاع الاشم والضاحية العظيمة والجنوب المقاوم، ليست من حجارة وطين، بل هي الأمن والروح والكرامة؛ ستعودون، الجنوب هو الحياة ولا حياة من دون الجنوب قطعاً سننتصر.

انتهى ** ح ع

_____________________________

وكالات انباء لبنانية