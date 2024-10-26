٢٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٤:٣٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85640009
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رئيس البرلمان العراقي يدين العدوان الاسرائيلي على ايران

٢٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٤:٣٨ م
رمز الخبر: 85640009
رئيس البرلمان العراقي يدين العدوان الاسرائيلي على ايران

طهران / 26 تشرين الأول / أكتوبر / إرنا - أدان رئيس مجلس النواب العراقي بالوكالة "محسن المندلاوي"، العدوان الاسرائيلي على الجمهورية الاسلامية فجر اليوم السبت.

وصرح المندلاوي في بيان له : ندين بشدة العــدوان الصهــيوني على الجمهورية الإســلامية الإيـرانية فجر اليوم؛ مؤكدا "وقوف وتضامن العراق إلى جانب جارته إيــران، واستــنكاره المستمر للانتـهاكات التي يمارسها الكيــان الهائج للقوانين والمواثيق الدولية، والاعمال الإجــرامية الوحشــية لقوات الاحـــتلال بحق دول وشعوب المنطقة".

وحذر البرلمان العراقي، من "محاولات الاحتــلال الصهــيوني من توسعة رقعة الصــراع في المنطقة واستمرار نزيــف الــدم واستهــداف قتــل المدنيين، للهروب من الواقع المرير والهــزائم المتكررة بعد اكثر من عام على عملية طــوفان الأقصــى".

وأكد المندلاوي، "ضرورة اتخاذ مواقف شجاعة في معالجة وحسم ملف الأجواء العراقية، وعدم السماح بانتـهاكها واستــباحتها".

انتهى ** ح ع 

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