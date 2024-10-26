اعتقال احد العناصر الارهابية الضالعة في الهجوم المسلح في جنوب شرق ايران

وقال المتحدث باسم قيادة قوى الامن الداخلي الايراني العميد "سعيد منتظر المهدي" ان هذا العنصر الارهابي الذي ينتمي الى زمرة "جيش الظلم" (ما يسمى بـ جيش العدل) الارهابية قام بدور رئيسي في هذا الحادث الارهابي الذي وقع في منطقة تفتان في محافظة سيستان وبلوشستان، وكان حاضرا في مكان الهجوم.

واضاف المتحدث بأن قيادة قوى الامن الداخلي قامت بعملية واسعة لملاحقة الارهابيين وقد تم حتى الان اعتقال احدهم، موضحا بأن هذه الزمرة الارهابية اضطرت لترك سياراتها ومعداتها في مسرح الجريمة ولاذت بالفرار وان قوى الامن تقوم حاليا بشن عمليات لملاحقة العناصر الارهابية.

وقدم المتحدث التعازي الى ذوي الشهداء والشعب الايراني واعلن بان مراسم تشييع الشهداء ستجري يوم الاحد، متوعدا بأن دماء هؤلاء الشهداء لن تذهب هدرا.

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