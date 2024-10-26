عراقجي: نحتفظ بحقنا الكامل في الرد المناسب على العدوان الصهيوني

وكتب عراقجي في منشور له على منصة إكس مساء السبت: ندين بشدة الهجوم الإجرامي على المراكز العسكرية الإيرانية باعتباره انتهاكًا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف: "إن أربعة من أبطال جيشنا ضحوا بحياتهم في التصدي لهذا الهجوم الجبان والدنيء".

وتابع عراقجي: إننا نحتفظ بحقنا الكامل في الرد المناسب على هذا العدوان الذي لا يمكن فصله عن الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في غزة وسفك الدماء في لبنان.

وأضاف وزير الخارجية: يجب على العالم أن يتحد ضد هذا التهديد المشترك للسلم والأمن الدوليين.

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