٢٧‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٢:٥٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85640311
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عراقجي: نحتفظ بحقنا الكامل في الرد المناسب على العدوان الصهيوني

٢٧‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٢:٥٨ ص
رمز الخبر: 85640311
عراقجي: نحتفظ بحقنا الكامل في الرد المناسب على العدوان الصهيوني

طهران / 27 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بان ايران تحتفظ بحقها الكامل في الرد على العدوان الصهيوني على المراكز العسكرية الإيرانية.

وكتب عراقجي في منشور له على منصة إكس مساء السبت: ندين بشدة الهجوم الإجرامي على المراكز العسكرية الإيرانية باعتباره انتهاكًا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف: "إن أربعة من أبطال جيشنا ضحوا بحياتهم في التصدي لهذا الهجوم الجبان والدنيء".

وتابع عراقجي: إننا نحتفظ بحقنا الكامل في الرد المناسب على هذا العدوان الذي لا يمكن فصله عن الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في غزة وسفك الدماء في لبنان.

وأضاف وزير الخارجية: يجب على العالم أن يتحد ضد هذا التهديد المشترك للسلم والأمن الدوليين.

انتهى ** 2342

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