٣٠‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٧:٤٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85643838
T T
٠ Persons

سمات

"حزب الله" يعرض مشاهد لإسقاطه مسيّرة إسرائيلية

٣٠‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٧:٤٦ ص
رمز الخبر: 85643838
"حزب الله" يعرض مشاهد لإسقاطه مسيّرة إسرائيلية

طهران / 30 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- عرض "حزب الله" يوم الثلاثاء، مشاهد لإسقاطه طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي من نوع "هرمز 900 - كوخاف" جنوب لبنان.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله"، مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية إسقاط المقاومة الإسلامية طائرة مسيّرة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي من نوع "هرمز 900 - كوخاف" في الأجواء الجنوبية".

وأبانت اللقطات، شعار قوات "الدفاع الجوي" في "حزب الله"، بالإضافة إلى مشاهد توثق "رصد المسيّرة المعادية، وإطلاق الصاروخ نحوها، وسقوطها".

وقال "حزب الله" في بيانه حول هذه العملية: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‌‏وشعبه، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدات الدفاع الجوي عند الساعة 01:00 من بعد ظهر اليوم ‏الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، بإسقاط مسيّرة "هرمز 900" فوق منطقة مرجعيون بصاروخ أرض - جو وشوهدت ‏تحترق".

انتهى ** 2342

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .