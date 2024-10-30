"حزب الله" يعرض مشاهد لإسقاطه مسيّرة إسرائيلية

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله"، مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية إسقاط المقاومة الإسلامية طائرة مسيّرة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي من نوع "هرمز 900 - كوخاف" في الأجواء الجنوبية".
وأبانت اللقطات، شعار قوات "الدفاع الجوي" في "حزب الله"، بالإضافة إلى مشاهد توثق "رصد المسيّرة المعادية، وإطلاق الصاروخ نحوها، وسقوطها".
وقال "حزب الله" في بيانه حول هذه العملية: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدات الدفاع الجوي عند الساعة 01:00 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، بإسقاط مسيّرة "هرمز 900" فوق منطقة مرجعيون بصاروخ أرض - جو وشوهدت تحترق".
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