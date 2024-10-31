ايران في المركز الثالث ببطولة العالم للمصارعة الحرة للاوزان غير الاولمبية

وفي ختام منافسات هذه البطولة حل المنتخب الإيراني في المركز الثالث برصيد 41 نقطة بعد حصوله على ميدالية برونزية واحدة بواسطة محمد نخودي في وزن 79 كغم اثر فوزه على الياباني كوتا تاكاهاشي بنتيجة 10-0.

وجاء ترتيب المنتخبات كالتالي: 1- جورجيا 55 نقطة 2- اليابان 55 نقطة 3- إيران 41 نقطة 4- أمريكا 34 نقطة 5- كازاخستان 31 نقطة 6- منغوليا 31 نقطة 7- سلوفاكيا 30 نقطة 8- تركيا 20 نقطة 9- جمهورية أذربيجان 18 نقطة 10– طاجيكستان 15 نقطة.

وجرت منافسات البطولة في اطار 4 اوزان وهي 61 و 70 و 79 و 92 كغم.

وكانت بطولة العالم بالمصارعة الرومانية للاوزان غير الاولمبية قد جرت قبل ايام في العاصمة الالبانية تيرانا وحلت فيها ايران في مركز الوصافة برصيد 51 نقطة بعد حصولها على ميدالية ذهبية واخرى فضية.

وحصد الميدالية الذهبية محمد علي كرائي في وزن 82 كغم بعد فوزه في النزال النهائي على المجري ايريك زيلواسي بنتيجة 8/صفر.

وتقلد الميدالية الفضية بويا دادمرز في وزن 55 كغم بعد خسارته النزال النهائي امام بطل العالم الدانيز عزيزلي من جمهورية آذربیجان 1-1 بعد احتساب افضلية النقاط.

وحلت ايران بالمركز الثاني بحصولها على 51 نقطة، واحتلت جمهورية اذربيجان المركز الاول بـ 85 نقطة، وجاءت ارمينيا بالمركز الثالث بـ 35 نقطة.

یذكر ان الاوزان غير الاولمبية للمصارعة الرومانية تتضمن 4 اوزان وهي 55 و 63 و 72 و 82 كغم.

انتهى ** 2342