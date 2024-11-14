١٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ٥:١٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85659092
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وزير الطاقة: 7 آلاف ميغاواط ستضاف لطاقة إنتاج البلاد قبل ذروة الاستهلاك في العام القادم

١٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ٥:١٩ ص
رمز الخبر: 85659092
وزير الطاقة: 7 آلاف ميغاواط ستضاف لطاقة إنتاج البلاد قبل ذروة الاستهلاك في العام القادم

أهواز / 14 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- اعلن وزير الطاقة الايراني عباس علي آبادي انه من المتوقع مع بناء القدرات الجديدة في محطات الطاقة التقليدية والمتجددة، اضافة ما بين 6 و 7 آلاف ميغاواط إلى قدرة إنتاج الكهرباء في البلاد قبل ذروة الاستهلاك في العام القادم.

وقال علي آبادي في مقابلة خاصة مع وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء "ارنا" على هامش زيارته لمحطة رامين لتوليد الكهرباء في محافظة خوزستان مساء الأربعاء: من إجمالي خطة زيادة إنتاج الكهرباء لهذا العام (العام الايراني بدا في 20 اذار/مارس) البالغة 2000 ميغاواط، في مجال محطات الطاقة التقليدية، تم تحقيق 1200 ميغاواط منها، وسيدخل الباقي (800 ميغاواط) المدار حتى نهاية العام.

وأضاف: من المتوقع أنه مع إجمالي بناء القدرات في محطات الطاقة التقليدية والمتجددة، ستتم إضافة ما بين 6 و 7 آلاف ميغاواط إلى قدرة إنتاج الكهرباء في البلاد قبل ذروة الاستهلاك العام المقبل.

وأكد وزير الطاقة على ضرورة ترشيد الاستهلاك من قبل المستهلكين في البلاد، وقال: من خلال تطبيق القيود والضوابط، سنوجه المستهلكين الذين يستهلكون أكثر من اللازم إلى أسواق الطاقة المتجددة حتى يتم توفير الكهرباء لجميع المواطنين.

انتهى ** 2342

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