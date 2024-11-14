عمليات حزب الله: ضرب وزارة أمن الاحتلال وهيئة الأركان واستهداف تجمعات بصواريخ نوعية

استهداف قواعد عسكرية

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان، وللمرّة الأولى عند الساعة 06:25 مساءً، شركة صناعات الأسلحة العسكريّة "IWI"، والتي تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 110 كلم، في رمات هشارون في ضواحي مدينة "تل أبيب"، بصلية من الصواريخ النوعيّة وأصابت أهدافها بدقّة.

أيضاً، للمرّة الأولى في تاريخها، وللمرّة الثانية في اليوم نفسه، استهدفت المقاومة قاعدة الكرياه والتي تضم مقرّ وزارة الحرب وهيئة الأركان العامّة الإسرائيليّة، وغرفة إدارة الحرب، وهيئة الرقابة والسيطرة الحربيّة لسلاح الجو، عند الساعة 06:15 مساءً، والتي تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 120 كلم، في مدينة "تل أبيب"، بصواريخ باليستيّة من نوع "قادر 2" وأصابت أهدافها بدقّة.

وذلك بعدما استهدفتها عند الساعة 03:30 بعد الظهر، بهجوم جويّ بسرب من المسيّرات الانقضاضية النوعيّة، وأصابت أهدافها بدقّة.

وعند الساعة 05:45 مساءً، استهدف حزب الله قاعدة غليلوت وهي مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200، في ضواحي تل أبيب، وتبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 110 كلم، بصليةٍ من الصواريخ النوعية.

واستهدفت المقاومة مقر قيادة كتيبة راميم في ثكنة هونين، عند الساعة 03:30 بعد الظهر بصلية صاروخية للمرة الثانية، بعدما استهدفتها عند الساعة 03:15 بصلية صاروخية أيضاً.

وشنّت المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 02:45 من بعد ظهر اليوم الأربعاء 13-11-2024، هجوماً جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة، على قاعدة عاموس (قاعدة تشكيل النقل في المنطقة الشماليّة، ومحور مركزي في جهوزيّة شعبة التكنولوجيا)، تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 55 كلم، غرب مدينة العفولة، وأصابت أهدافها بدقّة.

كما استهدف حزب الله قاعدة لوجستية للفرقة 146 شرقي مدينة نهاريا عند الساعة 02:00 من بعد ظهر الأربعاء، بصلية صاروخية.

وتصدّى مجاهدو وحدة الدفاع الجوّي، لمسيّرتين ظهر اليوم في أجواء القطاع الأوسط، أوّلهما مسيّرة "هرمز 450" عند الساعة 12:05، والثانية "هرمز 900" عند الساعة 12:10 بصاورخيّ أرض - جوّ لكلٍ منها وأجبروهما على مغادرة الأجواء اللبنانية.

استهداف تجمعات

‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 11:45 من مساء اليوم الأربعاء، تجمّعًا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، جنوبي بلدة عديسة بصليةٍ صاروخيّة.

‏واستهدفت المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 10:00 مساءً، تجمّعاً لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، عند الأطراف الجنوبية لبلدة بنت جبيل، بصليةٍ صاروخيّة من نوع "نصر 1".

واستهدفت المقاومة عند الساعة 10:00 مساءً، تجمّعاً لقوات جيش العدو الإسرائيلي، في بلدة مارون الراس بصليةٍ صاروخيّة من نوع "نصر 1".

واستهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 07:30 من مساء الأربعاء، للمرّة الثانية تجمّعًا لـ "جيش" الاحتلال شرقي مستوطنة أفيفيم بصليةٍ صاروخيّة، بعدما استهدفت تجمعاً في الموقع نفسه، عند الساعة 05:30 مساءً بصلية صاروخية أيضاً.

واستهدف حزب الله تجمّع لقوات "جيش" الاحتلال، شرقي بلدة مارون الراس للمرّة الثالثة، عند الساعة 10:30 مساءً، بعدما استهدف تجمّع عند الساعة 04:30 عصراً في الموقع نفسه، وعند الساعة 05:00 فجراً أيضاً.

وجنوبي مستوطنة المنارة، استهدفت المقاومة تجمعاً لـ "جيش" الاحتلال فيها، مرّتين خلال 10 دقائق وذلك عند الساعة 05:40 مساءً بصليتين صاروخيتين.

وعند الساعة 06:30 مساءً، استهداف تجمع لقوات "جيش" الاحتلال، في وادي يارون شمال شرق بلدة يارون، بصلية صاروخية.

استهداف مستوطنات

وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدفت المقاومة مستوطنة "كتسرين" عند الساعة 05:30 مساءً بصلية صاروخية.

وعند الساعة 12:15 ظهراً، استهدف حزب الله مستوطنة "كفار فراديم" بصلية صاروخية. كما استهدفت المقاومة، مستوطنة "سعسع" عند الساعة 09:00 صباحاً بصلية صاروخية.

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