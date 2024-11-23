متحدث الخارجية : اي تدخل اجنبي في شؤون فنزويلا الداخلية يتعارض والقانون الدولي

واضاف بقائي في منشور له على منصة اكس، اليوم السبت : ايران تعتبر التدخل الاجنبي في شؤون فنزويلا الداخية، انه انتهاك لميثاق الامم المتحدة ومخلّا باستقرار وأمن هذا البلد.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية : نحن اذ ندين التدخلات اللاقانونية من جانب الولايات المتحدة وبعض حلفائها، في شؤون فنزويلا الداخلية، والتي تعيد الى الذاكرة التدخلات الضارة والمثيرة للفرقة خلال العام 2019 عبر اعترافها بالدولة الموازية، ندعم الرئيس القانوني والمنتخب لهذا البلد "نيكولاس مادورو"، كما نشيد بجهود الحكومة والشعب الفنزوليين من اجل التفوق على المشاكل الناجمة عن الحصار اللاقانوني والضغوط الامريكية غير المبررة.

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