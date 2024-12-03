وزير خارجية أذربيجان: ينبغي تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي

واعتبر "جيحون بيراموف" في الاجتماع الثامن والعشرين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي، انعقاد هذا الاجتماع، فرصة جيدة للتعامل بنجاح مع التحديات التي تواجه الدول الأعضاء وقال: يجب أن نحاول متابعة الأهداف المنشودة مع التخطيط والتنسيق، والتعاون المشترك بين الدول الأعضاء مهم جداً في تحقيق هذا الهدف.

وقال وزير خارجية أذربيجان إن أمانة منظمة التعاون الاقتصادي تلعب دورا هاما في تعزيز التفاعلات بين أعضاء هذه المنظمة.

وأضاف: نأمل أن نتمكن من زيادة كفاءة وفعالية هذه المنظمة أكثر مما كانت عليه في الماضي.

وقال بيراموف: على الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي أن تتعاون في مختلف المجالات مضیفا أن جمهوریة أذربيجان لديها منظمتان متخصصتان، بما في ذلك مركز الطاقة النظيفة، الذي نأمل أن يحقق أهداف عام 2025 في هذا المجال.

ودعا إلى تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء في الأمور التعليمية والعلمية وأضاف: يجب أن نفكر في التعاون في المجالات الإقليمية والتعدين والعبور وما إلى ذلك لتحقيق الأهداف الرئيسية.

وتابع قائلا: بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي هي دول غير ساحلية ويجب علينا تعزيز التعاون من خلال تطوير النقل والسياحة ولدى أذربيجان مشاريع ناجحة في هذا المجال يمكن لمنظمة التعاون الاقتصادي أن تلعب دورا فيها.

وقال: إن أذربيجان حاولت زيادة قدرتها على النقل، التي تربطها علاقات جيدة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا المجال، وتسعى إلى تعزيز الاستثمار في مجال الترانزيت مع هذه الدولة المجاورة.

وأكد وزير خارجية جمهورية أذربيجان أنه ينبغي علينا إنشاء ممر أفضل بين أوروبا وآسيا لتعزيز التضامن بين دول المنطقة.

وأضاف: يمكن تحقيق تصدير الطاقة من آسيا إلى أوروبا بهذه الطريقة. وقال إن جمهوریة أذربيجان وصلت إلی سبل جديدة في تطوير صادرات الطاقة النظيفة.

وتابع قائلا: حاولنا تعزيز علاقاتنا مع دول المنطقة والدول البعيدة أيضاً. وقال بيراموف: سنهتم بتعزيز العلاقات بين الدول خلال رئاسة أذربيجان لمنظمة التعاون الاقتصادي وسنسعى إلى تحقيق اقتصاد مستقر وهو ما نأمل في تحقيقه.

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