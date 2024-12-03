بقائي: أي محاولة لتعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء في "ایکو" يستحق التقدیر

قال اسماعيل بقائي، الیوم الثلاثاء، على هامش مراسم افتتاح الاجتماع الـ28 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي: إن منظمة التعاون الاقتصادي تعتبر من أقدم المنظمات الناجحة في المجال الاقتصادي، مما يدل على أهمية هذه المنظمة ونشاطها في المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: الدول العشر الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي هي دول تتمتع بقدرات اقتصادية وتجارية عالية.

وأضاف: إن التقارب الثقافي والقواسم المشتركة الدينية والتاريخية بين هذه الدول یحظيان بالأهمیة ومن هذا المنطلق فإن كل جهد وعمل لتعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء أمر مهم ويستحق التقدير.

وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تترأساجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي في عام 2024. وأضاف: إن اجتماع اليوم هو نتيجة التنظيم والتخطيط للعمل الذي قامت به إيران خلال العام الماضي وتمت مراجعة مجموعة التدابير والبرامج الخاصة بهذه المنظمة التي ستكون مدرجة على جدول الأعمال خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة في اجتماعات الخبراء التي عقدت أمس الإثنین .

وأضاف: سنعلن اليوم أيضًا عن البيان الختامي للاجتماع الثامن والعشرين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي وسيوضح هذا البیان التعليمات القادمة للمنظمة .وتابع: إن منظمة التعاون الاقتصادي (ECO) تهدف إلی توسيع العلاقات الاقتصادية بين الدول وتعزيز الرفاهية وتحسين الوضع الاقتصادي لشعوب الدول الأعضاء.

وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تترأساجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي في عام 2024. وأضاف: إن اجتماع اليوم هو نتيجة التنظيم والتخطيط للعمل الذي قامت به إيران خلال العام الماضي وتمت مراجعة مجموعة التدابير والبرامج الخاصة بهذه المنظمة التي ستكون مدرجة على جدول الأعمال خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة في اجتماعات الخبراء التي عقدت أمس الإثنین .

وأضاف: سنعلن اليوم أيضًا عن البيان الختامي للاجتماع الثامن والعشرين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي وسيوضح هذا البیان التعليمات القادمة للمنظمة .

وتابع: إن منظمة التعاون الاقتصادي (ECO) تهدف إلی توسيع العلاقات الاقتصادية بين الدول وتعزيز الرفاهية وتحسين الوضع الاقتصادي لشعوب الدول الأعضاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ردا على سؤال حول تأثير رئاسة ترامب في الولايات المتحدة على نهج منظمة التعاون الاقتصادي: إن منظمة التعاون الاقتصادي تتخذ قرارات بشأن الدول الأعضاء فيها بغض النظر عن المناقشات الأخرى التي تجري على الساحة الدولية ومن الطبيعي أن تتكيف الدول الأعضاء مع الظروف الدولية الجديدة.

وردا على سؤال حول إنجازات زيارة عراقجي إلى تركيا، قال: إن مسؤولين علی مستوى نواب وزراء الخارجية شاركوا في الاجتماع الذي عقد في أنقرة وأجرى وزير الخارجية الإيراني محادثات مهمة للغاية مع نظيريه السوري والتركي وتم إيصال رسالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الواضحة بشأن دعمنا الحاسم لسوريا ضد الإرهاب کما أجرى عراقجي في تركيا محادثات صريحة وواضحة مع نظیره التركي.

الإرهاب مرض معد ولن يتوقف عند أي نقطة

وتابع: جميع دول المنطقة، وخاصة الدول المجاورة لسوريا، توصلت إلى نتيجة مفادها أن الإرهاب مرض معد ولن يتوقف عند أي نقطة وإذا لم تتعاون الدول في المواجهة مع هذه المشكلة، فلا شك أنها ستتأثر بهذه القضیة.

وأشار إلى عقد الاجتماع الـ 28 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) في مشهد المقدسة وقال: استضافة مشهد لهذا الاجتماع كانت مهمة للغاية وهذا أحد المشاريع المهمة لوزارة الخارجية، حتى نتمكن من إظهار قدرات وإمكانات القطاعات المختلفة في بلادنا للعالم.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية: هذا الاجتماع یعد من الاجتماعات الأولى على مستوى وزراء الخارجية التي ستعقد في مكان آخر غير العاصمة.

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