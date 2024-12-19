بزشكيان يؤكد ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الإسلامية

وخلال اللقاء مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مساء الخميس، على هامش اجتماع القمة للدول الاسلامية الثماني النامية في القاهرة، وصف الرئيس بزشكيان ، العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وباكستان بالودية والأخوية وأكد على ضرورة تعزيز وتطوير التفاعلات بين البلدين بما في ذلك في مجال التعاون الحدودي وتعزيز حدود البلدين كحدود السلام والصداقة والمكافحة المشتركة للإرهاب وتنمية التعاون في مجال الطاقة.

كما اكد الرئيس بزشكيان في هذا اللقاء ضرورة الوحدة والتلاحم في العالم الإسلامي وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الإسلامية من خلال إطلاق عملة موحدة واستخدام قدرة الأسواق المشتركة ، في هذه الفترة الحرجة والمهمة التي يمر بها العالم، معلنا استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتحقيق هذه الأهداف المهمة في التفاعل مع جميع الدول الاسلامية خاصة باكستان.

وفي هذا اللقاء أكد رئيس وزراء باكستان على العلاقات العميقة والمشتركة بين إيران وباكستان، ووصف مواقف الدكتور بزشكيان في القمة الحادية عشرة للدول الأعضاء في مجموعة الثماني النامية بأنها مهمة وحيوية للغاية بالنسبة للعالم الإسلامي ، ورحب بفكرة الرئيس الايراني في مجال اطلاق العملة الموحدة ودعم استخدام قدرات الأسواق المشتركة للدول الإسلامية.

كما أدان شهباز شريف الأعمال الإجرامية التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد غزة ولبنان وسوريا، فضلا عن التعدي على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأكد على تعزيز التعاون والتآزر بين الأمة الإسلامية للتعامل مع التهديدات المشتركة.

وفي هذا اللقاء، ناقش رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورئيس وزراء باكستان أيضًا عقد الغاز المعلق بين البلدين، وفي هذا السياق، تم الاتفاق على أن يحدد وزراء البلدين العقبات الرئيسية أمام عدم تنفيذ هذا العقد وتوفير الترتيبات اللازمة لإزالة هذه العقبات وعلى وزارتي الطاقة في البلدين تنفيذه في أسرع وقت ممكن.

كما أثير في اجتماع كبار المسؤولين في إيران وباكستان مسألة بعض المشاكل التي تواجه حركة الشاحنات الإيرانية على الحدود الباكستانية ووعد رئيس وزراء باكستان بحل هذه المشكلة.

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