٠٢‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٧:٢٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85707943
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الدوري الايراني: برسبوليس يسجل فوزا ساحقا على هوادار

٠٢‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٧:٢٨ ص
رمز الخبر: 85707943
الدوري الايراني: برسبوليس يسجل فوزا ساحقا على هوادار

طهران / 2 كانون الثاني/نوفمبر/ارنا- حقق فريق برسبوليس فوزا ساحقا بنتيجة 5-0 على فريق هوادار في الاسبوع الـ15 والاخير من دور الذهاب بالدوري الايراني الممتاز.

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الخميس في ملعب "شهر قدس" بطهران، قاد اللاعب علي عليبور برسبوليس الى فوز كبير بتسجيله 3 اهداف "هتريك" في الدقائق 17 و 52 و 79، فيما سجل الهدفين الاخرين عيسى آل كثير في الدقيقة 68 و اوستون اورونوف في الدقيقة 85 من المباراة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد برسبوليس الى 29 نقطة في المركز الثالث فيما تجمد رصيد هوادار عند 8 نقاط في المركز الـ 16 والاخير.

ويتصدر سباهان اصفهان الدوري الايراني برصيد 31 نقطة يليه تراكتور سازي تبريز بـ 29 نقطة ولكل منهما مباراة متبقية في الجولة الاخيرة من دور الذهاب.

انتهى ** 2342

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